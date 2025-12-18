シリーズ最安となる唯一「400万円台」で買えるランクル電動化や自動運転技術が話題の中心となる自動車業界ですが、一方で “どんな環境でも確実に走れること” を重視するクルマへの注目も根強く続いています。近年は悪路に強い本格SUVへの関心が再び上昇。各メーカーが新型SUVを続々と発売するなか、トヨタの「ランドクルーザー」シリーズも例外ではなく、SNS上では新たな受注状況や納期が連日話題となっています。【画像】超