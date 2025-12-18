J1アビスパ福岡は18日、MF重見柾斗（24）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。重見はプロ2年目の今季、リーグ戦25試合の出場で1得点。7月21日のホーム京都戦では試合終了間際に値千金の同点ゴールを決めた。故障に苦しむ時期などもあったが、主戦場のボランチだけでなく終盤はシャドーストライカーの位置で先発出場を重ね、攻撃を活性化。「自分の特長であるスピードや守備のところはうまく表現できたと思う