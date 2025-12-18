「きっと2、3才は…」シンガーソングライターの辛島美登里(64)＝鹿児島県出身＝の最新ショットが話題を呼んでいる。「みなさま本日は冬の絵本2025にお越しくださいまして、誠にありがとうございました」とインスタグラムでコメント。都内で開催されたコンサート「冬の絵本2025」を振り返り「今日は今までで一番みなさんのお顔が見えた気がします。ほんとにウキウキ可愛い笑顔で、幸せだなぁと改めて思いました」とつづった。