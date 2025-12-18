鶴岡市によりますと、18日の午前6時42分ごろ、山形県鶴岡市西荒屋宮の根地内でクマ1頭が目撃されました。 【写真を見る】住宅近くの用水路にクマ国道112号付近（山形・鶴岡市） 現場は住宅の東側の用水路で、クマはその後、用水路を南側（朝日方面）へ走っていったということです。 クマの体長はおよそ1メートルとみられています。 市が注意を呼びかけています。