破産手続き中の船井電機（株）（TSRコード：697425274、大阪府）の第2回債権者集会が12月17日15時過ぎから東京地裁（ビジネス・コート）で開かれた。債権者約60名が出席し、破産管財人の片山英二弁護士（阿部・井窪・片山法律事務所）より報告された。要旨は以下の通り。第1回集会（7月2日）以降も各事業の処理を引き続き進めた。また、売掛金の回収や有価証券の処分、債権調査にも着手した。第1回集会で報告した通り、元従