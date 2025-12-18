菅楓華が自身のインスタグラムを更新。「みなさんありがとうございます」と記すと、2023年のプロテストに合格した96期生の仲間たちから初優勝をお祝いされたことを投稿した。【写真】ケーキにも気をつけて！ カメラに集中する6人の選手たち祝勝会に集まったのはケーキを手にした菅から時計回りに、上久保実咲、高野愛姫、高木優奈、政田夢乃、吉澤柚月の5人だった。96期生の21人は、ルーキーイヤーの昨年に優勝することはできなか