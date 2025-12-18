元TBS所属でフリーアナウンサーの枡田絵理奈（39）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。家族でサッカー観戦を楽しむオフショットを披露した。【写真】「家族でサンフレッチェ」スタジアムで10歳長男との2ショットを披露した枡田絵理奈アナ桝田アナは「家族でサンフレッチェ ACL上海申花戦 ピースウィングで、初めてのナイトゲーム観戦 夜のスタジアムも雰囲気が良くて、最高でした」とつづり、長男（10）との“仲良し”