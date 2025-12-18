23年CBC賞、北九州記念と芝1200メートルで重賞を2勝しているジャスパークローネ（牡6＝森秀、父フロステッド）は右前種子骨靱帯（じんたい）不全断裂が判明した。18日、JRAが発表。休養期間は未定となっている。前走は11月30日に京阪杯に出走し、レース中に右前肢ハ行を発症したため最後の直線で競走中止となった。