安倍晋三・元首相が２０２２年に奈良市で銃撃されて死亡した事件で、殺人罪などに問われた無職山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の第１５回公判が１８日、奈良地裁であり、検察側は論告で無期懲役を求刑した。この日は弁護側の最終弁論も予定しており、結審する。検察、弁護側の冒頭陳述によると、被告は母親が総額１億円の献金をした世界平和統一家庭連合（旧統一教会）に恨みを募らせ、安倍氏を狙ったとされる。被告は今月２