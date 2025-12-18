お笑いコンビ・マシンガンズがパーソナリティを務める『マシンガンズの働きタイミー』（文化放送・火曜21時30分～22時）。12月2日の放送では、「プレゼントされた服を着るかどうか」というテーマについて語り合う場面があった。 リスナーから「夫が私が選んで買ってきた洋服を着てくれない」という相談メールが届く。勝手に購入するのではなく、一緒に買いに行った服も着ないそうだ。相談者