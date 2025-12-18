【モデルプレス＝2025/12/18】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が12月17日、自身のInstagramを更新。トイレトレーニングをする娘のショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】42歳元なでしこ「自分でつけて座りました」トイトレ挑戦中の娘公開◆丸山桂里奈、娘の「トイトレ」悩み公開丸山は「トイトレ？なのかな。ママの後にくっついてきておしっこするよと、ハシゴ出して自分でつけて座りました」とつづり、