プロテニスプレーヤーの日比野菜緒選手（31）が2025年12月15日、自身のインスタグラムを更新。結婚式を挙げたことを報告し、ウェディングフォトを披露した。日比野選手は24年12月、増田啓孝さんとの結婚を報告していた。「計6着のドレスを着ました」日比野選手は、結婚式で「5回のお色直し、計6着のドレスを着ました」といい、純白のウェディングドレス姿のほか、イエローとロイヤルブルーのカラードレス姿など7枚の写真を投稿した