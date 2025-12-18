【資料】岡山県消費生活センター 2025年度の上半期に岡山県の消費生活センターに寄せられた相談件数が前の年よりも増えたことが分かりました。 2025年4月～9月末までに、岡山県消費生活センターに寄せられた相談件数は3478件で、前の年の同じ時期と比べて211件増えました。 脱毛エステなどの「理美容」、通信販売の定期購入などの「化粧品」、光回線などの「インターネット通信サー