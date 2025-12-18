岡山市のショートドラマ第4弾 岡山市が、市の取り組みをより身近に感じてもらうために制作したショートドラマの第４弾が完成しました。今回のテーマは「健康」です。 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ スマホで育成ゲームのようなものをしている部下の森田。どうやらこのアプリ、健康で元気に動ける時間「健康寿命」を延ばすことと関係しているようです。