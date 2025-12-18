もうすぐクリスマス。今年は例年とは違った天気分布となりそうです。24日(水)から25日(木)は低気圧や前線の影響で、太平洋側でも広く天気が崩れるでしょう。暖気が流れ込むため、北海道や東北でも雪ではなく、雨の降る所が多くなりそうです。今年は雨のクリスマスかもうすぐクリスマス。例年、クリスマスといえば、寒波の影響で日本海側は雪、太平洋側は晴れることが多くなっています。ただ、今年のクリスマスはいつもとは違う天気