ＤｅＮＡの山崎康晃投手が１８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み現状維持の３億円でサインした。来季が６年契約の４年目となる。今季は１７試合の登板で３敗１セーブ１ホールド防御率４・２０。プロ入り後最少登板数となり「個人的に貢献できる部分でいうとかなり物足りなさを感じています。ファーム生活が長かったことで若手とふれあう時間が多くて、そういう意味でいうと選手としてまだまだやれるなという可能性