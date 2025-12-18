◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）男子の公式練習が１８日に行われ、三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）が氷の感触を確かめながら調整した。４回転ループはフリーの曲かけでは回転が抜けたが、その後、着氷した。「自分の調子はもちろん良かったけど、周りがみんなバンバン４回転をやっていて、すごく楽しい練習だった」と充実の表情を浮かべた