プロフィギュアスケーター・宇野昌磨（28）が18日、東京・CREATIVE MUSEUM TOKYOで開催された『大カプコン展 ー世界を魅了するゲームクリエイション』取材会に出席。ゲームへの熱い思いを語った。【写真】必殺技！ポーズをきめる宇野昌磨ゲーム愛好家として知られる宇野は、そのきっかけについて「思いつかないぐらい導入が自然でした」と回想。「物心つく前から親がやっているゲームを目を離さず、見ていたらしくて。小さいと