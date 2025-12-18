俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１３日に第９話「カノン」が放送された。一連の犯行は、ドの子（大後寿々花）の婚約者だった刑事・宇都見（木村昂）による復讐劇だった。宇都見の逮捕で事件は終わったかに見えたが、次週予告には「真犯人だーれだ？」の文字が踊っている。ドの子のピアノ教室の名前に注目が集まっている。「ミトリア」と看板にあり、太陽神の名前を意味する。ド