■これまでのあらすじ夫の心ない言葉に疲れ切っていた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、このお金は絶対に夫に渡さないと誓う。お茶会を楽しんでいた妻の姿を偶然見た夫は、帰宅後にレシートを出すよう要求する。しかしレシートが見当たらず動揺する妻に、夫は「探しに行けよ」と言い放つ。探しても見つからないと悟った妻は、同じ内容のレシートを持つママ友に助けを求めることに。快く応じてくれたママ友に