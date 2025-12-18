ＤｅＮＡから現役ドラフトで中日移籍が決まった知野直人内野手が１８日、インスタグラムを更新。「２０２５年デスター会＆送別会」として行われた食事会の様子を投稿した。本塁打パフォーマンス「デスターシャ」を行うＤｅＮＡ・牧、佐野、さらに西武移籍が決まった桑原らが集結。ネタ元のＹｏｕＴｕｂｅｒ、サワヤンのサワや伊勢、現在は巨人の石川も仲良く写真に収まった。知野は「なんだかんだ毎年行ってる会全員は集ま