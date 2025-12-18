アルコ＆ピースがMCを務めるテレ朝Podcastの番組『アルコ＆ピースの#文化人が1番やばい〜Produced by しくじり先生〜』。12月16日（火）の配信には、呪物コレクター・はやせやすひろさんが登場。自らを実験台にして行った「呪いの儀式」の顛末（てんまつ）を語った。自身の写真を貼った藁人形に五寸釘を打ち込み、プロに「自分を呪ってもらった」というはやせさん。しかし本人には何も起きず、なぜか妻にばかり不可解な現象が降り