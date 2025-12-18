アソインターナショナルが後場にプラス圏に浮上した。同社は１８日、配当予想の修正を発表。１２月３１日を基準日とする中間配当は従来の予想から１円増額の１３円で決定。期末配当予想も１円増額して１３円とし、年間２６円とする。発表を材料視した買いが入ったようだ。株式分割を考慮したベースで前期の年間配当は２１円だった。 出所：MINKABU PRESS