MONSTA Xが、2026年4月から5月にかけてワールドツアーの日本公演『2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] IN JAPAN』を開催する。 （関連：SuperM、SUPER JUNIOR、MONSTA X……韓国ボーイズグループの個性が溢れ出る最新作） 同公演は、2026年1月にソウルのKSPOドーム公演を皮切りに開催される自身4度目のワールドツアー『2026 MONSTA X WORLD TOUR [THE X : NEXUS] 』の一部