冷えは万病のもと！家でのくつろぎ時間をあったかく過ごすアイテム【画像で見る】軽くてやわらかいから履いているのを忘れてしまうほど「スリーピュア ダウンレッグウォーマー」「冷えはゆっくりと体をむしばみ、体の不調や美容の面だけでなく、心の症状にも表われる」というのは、冷え研究の第一人者の川嶋先生。まずは足元から温めて冬も病気知らずで暮らしましょう！今回は、くつろぎスペースで使うアイテムをご紹介します。