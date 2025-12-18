2025年シーズンのクリーブランド・ガーディアンズは、不動のリーダー、ホセ・ラミレスが攻守にわたりチームを牽引。投手部門では、タナー・バイビーやギャビン・ウィリアムズといった若手先発陣が躍動し、チームの勝利に大きく貢献した。 この貢献度ランキングでは、各部門で評価基準となる主要指標を固定し、総合的なチームへの貢献度を評価した。 【関連】