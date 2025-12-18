ハクバ写真産業（ハクバ）は12月12日に、カメラアクセサリーブランド「BLACKRAPID（ブラックラピッド）」の、「BLACKRAPID ダブルX エクストラ コンフォート」「BLACKRAPID ダブルスリムX エクストラ コンフォート」「BLACKRAPID スポーツX エクストラ コンフォート」の3製品をリニューアル発売した。いずれも価格はオープン。●長時間の撮影でも疲れにくい「BLACKRAPID ダブルX エクストラ コンフォート」は、「BLACKRAPID」