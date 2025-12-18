18日15時現在の日経平均株価は前日比405.36円（-0.82％）安の4万9106.92円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1123、値下がりは438、変わらずは44と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は192.53円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ＳＢＧ が112.31円、東エレク が97.27円、ファナック が21.06円、フジクラ が18.22円と続いている。 プラス寄与度トップはリクル