ぐるなびは、現役秘書の目利きで“ビジネスシーンに相応しい特別なお客様に安心して贈ることができる手土産”を選定し、「『接待の手土産』セレクション2025」として特選20品、特別賞5品を発表した。【写真】年間のべ約900人の現役秘書が品評会に参加して選ばれた手土産「『接待の手土産』セレクション2025」が発表された■のべ約900人の現役秘書が参加する品評会で評価【写真】年間のべ約900人の現役秘書が品評会に参加して選ばれ