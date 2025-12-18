中国市場監督管理総局は12月17日、通販サイトなどのプラットフォームが加盟店に「ネット全体での最低価格」を要求することは、市場における支配的地位の乱用もしくは独占につながるとの懸念を示しました。市場監督管理総局は同日、記者会見を開き、国民生活分野における反独占法の執行状況について紹介しました。同総局反独占法執行一司の劉健副司長によると、このほど発表された「インターネットプラットフォームの反独占コンプラ