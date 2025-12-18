電気自動車（ＥＶ）向け蓄電池を低コスト・高効率で生産する体制を整備するため、日立製作所やリコー、トヨタ自動車系のジェイテクトなど９社が、２０２６年４月にも共同出資で新会社を設立することがわかった。設計から生産開始までにかかる期間を半減し、新たな生産モデルを確立することを目指す。低価格でシェア（占有率）を拡大する中韓勢に対抗する。蓄電池の生産には、原料の加工や、パッキングなどの工程で特殊な設備を