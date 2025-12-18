お笑いタレントのイモトアヤコ（39）が17日深夜放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」に出演。義父について話した。イモトは「ちょうど紅葉が色付く頃にですね、プライベートであるところに旅行に行って参りました。私、夫、息子だけじゃなくて今回はお世話になっている義理のお義父さんとお義母さんの松戸の石崎家も一緒に行って参りました」と家族で旅行へ行ったことを報告し、旅行については「今回はその5人で箱