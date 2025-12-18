大分市佐賀関（さがのせき）で起きた大規模火災は１８日、発生から１か月となった。１８０棟超が焼けた現場は一部、立ち入りが制限されたまま。同日朝、許可を得て焼け跡を確認する住民らの姿がみられた。１１月１８日夕に発生した火災では、狭い道路沿いに木造住宅が密集していたことや、強風による飛び火などの条件が重なって住宅など１８７棟（暫定値）が燃え、焼損範囲は約４万８９００平方メートルに及んだ。現場では今