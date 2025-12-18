安倍晋三元総理を銃撃し、殺害した罪などに問われている山上徹也被告について、奈良地検は先ほど、無期懲役を求刑しました。山上徹也被告（45）は2022年7月、奈良市で演説中の安倍元総理（当時67）を手製の銃で撃って殺害した罪などに問われています。これまでの裁判で山上被告は起訴内容を認めていて、弁護側は、母親が旧統一教会に多額の献金をしたことで家庭が崩壊し、教団への恨みを募らせた末に犯行に至ったとして、情状酌量