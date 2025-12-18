ドローンの性能向上に伴う対策を議論する警察庁の有識者検討会は１８日、国会議事堂や原子力発電所など重要施設周辺の飛行禁止範囲について、従来の約３００メートルから約１キロに拡大すべきだとする報告書をまとめた。テロの未然防止に万全を期すためで、同庁は来年の通常国会にドローン規制法改正案の提出を目指す。２０１６年に成立した同法では、国会議事堂や首相官邸、防衛関係施設や原子力発電所といった重要施設を「レ