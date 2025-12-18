株や投資信託等で一定額まで非課税で投資することができるNISA。政府・与党は現在18歳以上としている年齢制限を撤廃し、0歳から投資ができるよう検討を進めています。【写真を見る】0歳から投資可能に！？政府・与党が検討“子どもNISA”とは【ひるおび】政府が検討“子ども向けNISA”とはそもそもNISAとは・・・株式や投資信託などの金融商品に投資をすると、得られた利益に対し約20%の税金を支払わなければなりませんが、NISAは