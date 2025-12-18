生成ＡＩ（人工知能）などを悪用した子供の性的偽画像「性的ディープフェイク」を巡る相談・通報が今年１〜９月、全国の警察に計７９件寄せられていたことが、警察庁のまとめでわかった。同級生らが加害者となるケースが目立ち、警察庁が注意喚起している。発表によると、７９件のうち１４件では生成ＡＩのサイトやアプリ、２件で画像加工アプリの悪用が確認された。被害者別では中学生が最多の４１件で、高校生が２５件、小学