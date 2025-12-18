フィンランドの国会議員らがアジア人への人種差別的ジェスチャーと見なされる「つり目」ポーズの写真をSNS上に投稿していることについて、木原官房長官はきょう、大使館を通じ、フィンランド政府に対し“憂慮と適切な対応への期待”を伝えたことを明らかにしました。この問題をめぐっては、日本、中国、韓国にあるフィンランド大使館がSNSに「人種差別、あらゆる差別は、フィンランド社会にあってはならないものだ」とするオルポ首