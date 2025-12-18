来年1月17日で発生から31年となる阪神大震災に関連し、兵庫県内で市民団体などが執り行う追悼行事の数は37件の予定で、発生30年の節目の今年と比べ20件減る見通しであることが、神戸市の市民グループ「市民による追悼行事を考える会」の集計で18日分かった。集計結果が残る1999年分以降で最少だといい、同会世話人代表の高橋守雄さん（77）は「風化の兆しが見えてきている」と指摘した。37件の内訳は追悼の集いやセレモニー