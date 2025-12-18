金融政策決定会合のため、日銀本店に入る植田総裁＝18日午前（代表撮影）日銀は18日、金融政策決定会合を2日間の日程で始めた。物価高を抑制するため政策金利を現行の0.5％程度から0.75％程度に引き上げることを19日に決める見通しだ。米国の高関税政策が日本経済に及ぼす影響が低減していることや、来年の春闘に向けた企業の賃上げの動向を確認した上で最終的に決定する。利上げを決めれば1995年9月以来、30年ぶりの高水準とな