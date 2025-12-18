超高齢社会の未来を考える「ウェルエイジング経済フォーラム２０２５」（佐藤ゆみ代表理事）が１６日、東京・港区の虎ノ門ヒルズフォーラムで開催され、日本発の革新的な技術やサービスを表彰する「ウェルビーイング＆エイジテック２０２５アワード」が発表された。農林水産大臣賞には、微弱な電気信号で減塩をサポートする食器「エレキソルト」を開発したキリンホールディングスが選ばれた。文部科学大臣賞は、疾患横断型の老