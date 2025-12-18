元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏が18日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に出演。15日に東京・赤坂の個室サウナで男女2人が死亡した事案について解説した。佐々木氏によると、「当初、異変が火災だと思われていた。状況を見ると火災ではなく、何かしらの別の異変があって、2人が外に出ようとした時にドアノブが壊れてしまった。異常を通報する装置も作動したんですが、助けに来ない。その中でいろいろな作業をして