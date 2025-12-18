元KAT−TUNの中丸雄一（42）が17日放送のテレビ東京系「あちこちオードリー」（水曜午後11時6分）に出演。週刊誌の対応に悔しさをにじませた。ニューヨークの屋敷裕政（39）が自身の活躍を地元の友人や家族がよろこんでいる中で、「スキャンダル起こしたらどうなんねん俺」と、スキャンダル報道を危惧した。中丸は「わかってると思うんですけど、なんか一発あるとするじゃないですか。週刊誌の癖がよくわかったんですけど、ヤツら