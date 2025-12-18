12月17日、元NHKアナウンサーの青井実が、『Live News イット!』（フジテレビ系）のメインキャスターを2026年3月に卒業することが発表された。同じく宮司愛海（まなみ）アナもそろって番組を去るが、ここで視聴者から聞こえてきたのは、後任の榎並大二郎アナの不遇だった。「青井さんは2024年4月にメインキャスターに就任するも、番組リハーサル中にフリップの演出がうまくできなかったとスタッフを強く叱責したと報じられました