Photo: 山粼 舞 ROOMIE 2025年10月15日掲載の記事より転載 仕事柄、一眼レフとPCを同時に持ち歩くことがあります。そんなときに欠かせないのが、精密機械を守ってくれるバッグ。まさに重要な相棒です。最近、長年愛用してきた「カメラ＆PCバッグ」が汚れてきてしまったため、同じモデルに買い替えることにしました。エレコムの隠れた名作バッグ