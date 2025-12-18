女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１９日に、第６０話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）トキ（郄石あかり）はヘブン（トミー・バストウ）のために、大雄寺に「水あめを買う女」を聞きに訪れる。花田旅館では、夜な夜なヘブンと怪談を語る喜びを平太（生瀬勝久）たちに伝え、トキは幸せの最中にいた。そんなトキの元