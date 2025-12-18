◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）アイスダンスの公式練習が１８日、会場の東京・代々木第一体育館で行われた。連覇を目指す吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）はリズムダンスの曲をかけて調整。本番衣装を着用し、リフトやツイズルなどを披露した。吉田は「体もしっかり動けた。本番まで明日も（練習が）あるので、しっかり頑張りたい」と