大阪府の吉村洋文知事が、明石家さんまとの貴重なツーショットを公開し、話題になっている。吉村知事は１８日までに自身のインスタグラムを更新。「さんまさんと、やで」と記し、テレビ局の楽屋でさんまと並んで撮影したショットをアップした。この投稿には、「さんま御殿出られるんですよね？放送楽しみにしてます」「わぁ〜吉村さんとさんまさん大好きです」「お友達ですか？」「２人とも素敵です」「二大スター揃い踏みや