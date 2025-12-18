◆フィギュアスケート全日本選手権兼ミラノ・コルティナ五輪最終選考会（１９日開幕、東京・代々木第一体育館）前日練習が本番会場で行われ、ペアの長岡柚奈、森口澄士（木下アカデミー）組が調整した。曲をかけての練習後、スローの３回転ループで長岡が転倒し、膝を強打して練習を途中で切り上げたが、練習後は自ら歩いて会場を引き上げた。「ゆなすみ」は、９月の五輪最終予選（北京）で日本勢２つ目となる出場枠を獲得