ノーベル平和賞を受賞し、ノルウェーを訪れていたベネズエラの野党指導者、マリア・コリナ・マチャド氏が、すでに首都オスロを離れたことがわかりました。マチャド氏の広報担当者は17日、ノーベル平和賞の授賞式が行われたノルウェーを訪れていたマチャド氏が、すでにオスロを後にしたと明らかにしました。国外への渡航禁止令が出されているマチャド氏は、小型船で秘密裏にベネズエラを出国したと報じられていて、授賞式には間に合